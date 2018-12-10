لاغارد: احتجاجات فرنسا ستؤثر سلبا على الاقتصاد والحل في الحوار

أكدت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستين لاغارد​ "أنها لا تشكك في العواقب السلبية ل​احتجاجات​ "السترات الصفراء" على ​الاقتصاد​ الفرنسي"، مشيرةً إلى أنه "بدون شك سيكون لهذا تأثير اقتصادي سلبي وآمل أن يعودوا للحوار وأن يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم وأن تسمع طموحاتهم".

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