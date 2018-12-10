عادل عبد المهدي: كما انتصرنا على "داعش" سننتصر بمعركتنا على الفساد والتفرقة

أكد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ "أننا كما انتصرنا على تنظيم "داعش" الارهابي سننتصر في معركتنا على ​الفساد​ والتفرقة"، مشيراً إلى أن "عودة النازحين وإعادة الاعمار والخدمات إلى المناطق المتضررة أهداف نسعى لتحقيقها".

ولفت إلى أن "رسالتنا واضحة لجيراننا أنه لا بد من التعاون في سبيل نمو المنطقة"، مؤكداً "أننا مصممون على أن المواطنة هي المعيار ونحن عازمون على النهوض ببلادنا"، مشيراً إلى "أننا لن نسمح بأن يكون العراق مقراً للارهاب أو ممراً للاعتداء على أي دولة أخرى".