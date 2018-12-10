وزير العدل التركي: إيجاد جثة خاشقجي حق أساسي

انتقد وزير ​العدل​ التركي، عبد الحميد غل "رفض الجانب السعودي تسليم الأشخاص المتهمين بجريمة قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيراً إلى أن "تجديد الطلب التركي بتسلم المتهمين بقتل خاشقجي جاء ضمن إطار القوانين"، معتبراً أن "موقف الجانب السعودي في قضية خاشقجي يجب أن يكون بنّاء".

ولفت إلى "أننا سنحاول الوصول إلى نتيجة بالتعاون مع المجتمع الدولي في قضية خاشقجي"، مشيراً إلى أن "كل التحضيرات القانونية والتقنية جاهزة لنقل قضية خاشقجي إلى المستويات الدولية"، مضيفاً: "إيجاد جثة خاشقجي حق أساسي".