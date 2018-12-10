أفاد المركز الروسي لاستقبال وإيواء ​اللاجئين السوريين​ بأن "أكثر من 676 لاجئا عادوا إلى بلادهم خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيراً إلى أنه "عاد خلال اليوم الماضي 676 لاجئا إلى ​سوريا​ من الدول المجاورة، بينهم 94 شخصا من ​لبنان​ عبر حاجز ​جديدة يابوس​، و63 عبر ​تلكلخ​، و519 عبر ​معبر نصيب​ معظمهم جميعا من النساء والأطفال، كما سجل المركز عودة 259 نازحا إلى بيوتهم وبلداتهم في الداخل السوري، وتم في ريف ​دير الزور​ تقديم المساعدة الطبية لـ29 شخص".

شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسي لاستقبال وإيواء اللاجئين: عودة 676 لاجئا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .