أمنك بأمان: إضاءة على أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "النشرة"، وبالتزامن مع إذاعة "صوت لبنان 93.3" برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.
وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن العام:
لبنان وافريقيا معا في مواجهة الإرهاب.
ماذا يروي معاصرو الإستقلال عن لحظاته وعبره؟
زوارق عسكرية للأمن العام تعزز الأمن البحري.
تكنولوجيا المعلومات: أخطار خفيى في موازاة التطور.
الجيش الأوروبي دونه عقبات.
مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.
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