أمنك بأمان: إضاءة على أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "​النشرة​"، وبالتزامن مع إذاعة "​صوت لبنان​ 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.

وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة ​الأمن العام​:

لبنان و​افريقيا​ معا في مواجهة ​الإرهاب​.

ماذا يروي معاصرو ​الإستقلال​ عن لحظاته وعبره؟

زوارق عسكرية للأمن العام تعزز الأمن البحري.

تكنولوجيا المعلومات: أخطار خفيى في موازاة التطور.

​الجيش​ الأوروبي دونه عقبات.

مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.