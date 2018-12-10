النشرة: مصادرة 7 مولدات في بعلبك بسبب عدم تركيب العدادات

افاد مراسل "النشرة" في البقاع أن "قوة من المديرية الاقليمية لامن الدولة في بعلبك الهرمل باشراف قائد القوى الاقليمية لامن الدولة في المحافظة العقيد حسين سلمان وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال المقداد تم مصادرة 7 مولدات عائدة للمشغل فهد دندش الملقب بالاخطبوط لعدم التزامه بتركيب العدادات ضمن المهلة القانونية .
من جهتها أكدت مندوبة وزارة الاقتصاد رهام الحاج سليمان ان" المصادرة جاءت بناء لقرار ويزر الاقتصاد والتجارة رائد خوري وسطرنا بحق المخالف ثلاثة محاضرضبط للالتزام ولم يلتزم واحيلت المسألة للقضاء للالتزام ولم يلتزم وقطع الكهرباء عن المشتركين لذلك اتخذنا قرار المصادرة".
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