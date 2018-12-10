النشرة: مصادرة 7 مولدات في بعلبك بسبب عدم تركيب العدادات

افاد مراسل "النشرة" في البقاع أن "قوة من المديرية الاقليمية ل​امن الدولة​ في ​بعلبك الهرمل​ باشراف قائد القوى الاقليمية لامن الدولة في المحافظة العقيد حسين سلمان وبالتعاون مع ​وزارة الاقتصاد​ وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال المقداد تم مصادرة 7 مولدات عائدة للمشغل فهد دندش الملقب بالاخطبوط لعدم التزامه بتركيب العدادات ضمن المهلة القانونية .

من جهتها أكدت مندوبة وزارة الاقتصاد رهام الحاج سليمان ان" المصادرة جاءت بناء لقرار ويزر الاقتصاد والتجارة ​رائد خوري​ وسطرنا بحق المخالف ثلاثة محاضرضبط للالتزام ولم يلتزم واحيلت المسألة للقضاء للالتزام ولم يلتزم وقطع الكهرباء عن المشتركين لذلك اتخذنا قرار المصادرة".