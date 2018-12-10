الشامسي: الجالية اللبنانية في الامارات عملت الكثير لدولتنا وتمثل لبنان خير تمثيل

أعرب سفير ​الامارات​ ​حمد سعيد الشامسي​ في كلمة له خلال اختفال رعية السيدة في ​عمشيت​ بإضاءة شجرة العيد وتدشين توسيع باحة الكنيسة وانارتها الثابتة عن "سروره لتواجده في هذا المكان الذي يعتبر مكانا للتسامح والعيش المشترك، وخصوصا أن ​قضاء جبيل​ معروف عنه أنه أوصل رجالات كبارا الى مراكز عليا في الدولة، وبولائه لمؤسسات الدولة وعملها، ودولة الامارات محبة ل​لبنان​ ولهذا ​القضاء​".

وتحدث "عما وصلت اليه دولة الامارات منذ نشأتها حتى اليوم، حيث انشأت وزارة للتسامح ولديها قانون الاديان وتؤمن بالعيش المشترك، حيث يوجد على ارضها المسجد والكنيسة والمعبد"، مشيراً إلى أنه "لدينا قناعة تامة بأن الاديان كلها مكملة لبعضها البعض و​الانسان​ هو المعني في استراتيجية دولتنا، ولا يعنينا لا دينه ولا لونه ولا شكله بقدر ما يعنينا الانسان كإنسان"، لافتا ألى أن "​جواز السفر​ الاماراتي يحتل المركز الاول عالميا، وهذا يعني ان هذه الدولة تسير بفضل قيادتها الرشيدة في خطى ثابتة وتقدم مستمر ولا يعنيها الا الانسان".

وأشار إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد أصدر قرارا بأن يكون عدد نواب البرلمان في دولة الامارات في ​الانتخابات​ المقبلة مناصفة بين الرجال والنساء"، لافتا إلى أن "هذه قناعتنا بالعيش المشترك وبالمرأة والانسانية"، معلناً أن "الامارات هي في المرتبة الاولى عالميا في المساعدات الانسانية والتنموية للسنة الخامسة على التوالي، وهذا دليل على اننا لا نفرق بين أحد"، مؤكدا أن "قرار ​الفاتيكان​، بزيارة قداسة ​البابا​ في شباط المقبل الى دولة الامارات، يعني لنا الكثير لأن الامارات هي دولة السلام".

وأشار إلى أن "الجالية اللبنانية في الامارات تجاوز عددها ال 140 الف شخص، وعملت الكثير لدولة الامارات افادت واستفادت وتمثل لبنان خير تمثيل، ونحن نصنفها كجالية اولى، اذ لا يوجد في حق أبنائها أي مخالفة قانونية ولا يقومون بأي مشاكل"، لافتاً إلى أن "​سياسة​ الامارات في لبنان هي سياسة الانفتاح على الجميع، خصوصا المعتدلين، وندعم المؤسسات الشرعية، ونحاول القيام بمشاريع انسانية وتنموية على الاراضي اللبنانية كافة، ندعم المسجد والكنيسة وكل ​الطوائف​".

وتمنى "أن تحمل الاعياد الطمأنينة والأمان والسلام للبنان ولأبناء قضاء جبيل"، مؤكدا "استمرار التواصل مع الرئيس سليمان وكل الخيرين لما فيه خير هذه البلدة وابنائها".