البستاني: نؤيّد ونلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الٳنسان

أكد النائب ​فريد البستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "نؤيّد ونلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الٳنسان سيما وأن لبنان كان من المساهمين في وضعه وكان من أول البلدان الموقعة عليه في ​الأمم المتحدة​". وأضاف "نحيي الجهود الخيرة التي يبذلها القاضي جورج عطيه رئيس ​هيئة التفتيش المركزي​ ونؤكد دعمنا الكامل له في ملاحقة كل ملفات ​الفساد​".

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