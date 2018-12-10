الرئيس عون عرض مع الداوود الأوضاع العامة في البلاد

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الأمين العام ل​حركة النضال اللبناني​ - العربي النائب السابق ​فيصل الداوود​ وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما مسار ​تشكيل الحكومة​.

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