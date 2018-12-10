النشرة: الجيش الاسرائيلي واصل أعمال الحفر في منطقة عبّارة كفركلا

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أن "​الجيش الإسرائيلي​ إستقدم صباح اليوم حفارة ضخمة إلى منطقة عبّارة ​كفركلا​ لتباشر أعمال الحفر إلى جانب حفارة اخرى كانت تتواجد هناك بحثا عن أنفاق يزعم ​الجيش الاسرائيلي​ ان ​حزب الله​ حفرها في المكان، كما عمد الجيش الاسرائيلي على تركيب ​كاميرات مراقبة​ مقابل ​بوابة فاطمة​ وذلك في ظل إنتشار لجنود اسرائييلن خلف الجدار العازل.وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات مكثفة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​قوات اليونفيل​ لمراقبة الوضع.

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