خوري: أتابع شخصياً كل الشكاوى التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي

توجه وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​رائد خوري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المواطنين، قائلا: "أتابع شخصياً كل الشكاوى التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي ولذلك، أتمنى أن يعلّق كل شخص يتعرّض لمخالفة على هذه التغريدة موضحاً اسم صاحب المولد والمنطقة ليمكننا ملاحقة الشكوى بشكل دقيق".

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