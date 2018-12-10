مركز أمن عام بوارج يبدأ باستقبال الطلبات اعتبارا من 17/12/2018

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ انه اعتباراً من يوم الاثنين 17/12/2018 سيباشر مركز أمن عام بوارج الاقليمي باستقبال طلبات ومعاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب المقيمين في نطاق القرى والبلدات التالية: بوارج، المريجات، مكسه، ​جديتا​، ​شتورا​، ​برالياس​، ​مجدل عنجر​، عنجر، ​تعنايل​ وقب الياس- وادي الدلم.

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