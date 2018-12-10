الفرزلي: رسالة الرئيس عون ليست ضد أحد بل ضد استمرارية الازمة

أكد نائب رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ​إيلي الفرزلي​ أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ حريص على ان يتم تسريع عملية ​تشكيل الحكومة​ لأن البلد بحاجة إلى حكومة اليوم قبل الغد لأسباب عديدة ومعروفة"، لافتا إلى ان "الرئيس يعرض الحلول ولا يتم الموافقة عليها وأمام هذه الأزمة هل يجوز ان تبقى الازمة بكنف الرئيس؟".

وأوضح في حديث إذاعي ان "الرئيس سيعرض في الرسالة التي سيوجهها إلى مجلس النواب لواقع تشكيل الحكومة برمته وهي ليست ضد أحد بل ضد استمرارية الازمة ونقل الأمور إلى النواب ليتخذ المجلس الموقف المناسب لخلق ديناميكية جديدة قد تساعد على إيجاد الحلول".

وشدد على انه "لا يمكن ان يطلب من الرئيس ان يكون رأس حربة مع هذا الفريق ضد آخر ولا يجوز ان يطلب من الرئيس ان تبقى الازمة بكنفه"، وأضاف "واجب الرئيس ان يفتش على الحلول وهو حاول ان يوافق بين الفرقاء وعرض حلولا منطقية لكن لا حياة لمن تنادي وأعتقد انه يرى انه في العودة لمجلس النواب خلق ديناميكية جديدة قد تسرع في تشكيل الحكومة ".

ولفت إلى ان "بري اعلن بشكل واضح ان رئيس الجمهورية صاحب حق بأن يرسل رسالته وستم التعامل معها وفق الاصول الدستورية".