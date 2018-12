طوني فرنجية زار جامعة سيدة اللويزة في الذوق والتقى رئيسها

زار النائب طوني فرنجيه ​جامعة سيدة اللويزة​ في ​الذوق​ حيث التقى رئيس الجامعة الأب بيار "التكتل الوطني" زار عضو نجم.

وقد حضر اللقاء نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأب سمير غصوب، نائب الرئيس للشؤون المالية الأب بطرس بو ناصيف، مدير الشؤون العامة والبروتوكول الأستاذ ماجد بو هدير والسيد أنطونيو فرنجيه.

وقد هنأ فرنجيه الأب نجم بنيل الجامعة الاعتماد المؤسسي، من أعرق المؤسسات الأميركية، (New England Association of Schools and Colleges- NEASC. ، المعروفة حالياً بـ .NECHE- New England Commission for Higher Education كما جرى، خلال اللقاء، بحث لأوضاع الجامعة بشكل عام وفرع ​الشمال​ بشكل خاص حيث أثنى فرنجيه على الدور، الذي تلعبه الجامعة في توجيه ​الطلاب​ وتأهيلهم للتحديات المستقبلية في سوق العمل