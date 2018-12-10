اشار وزير الدولة لشؤون ​المرأة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جان أوغاسابيان​ في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود إلى أن "هناك قوانين بحاجة الى نصوص تطبيقية"، لافتا الى أن " ثقافة العدلة والمساواة والحرية تتطلب نشاطات عدة للجمعيات".

شكرا لقرائتكم خبر عن أوغاسابيان: هناك قوانين بحاجة الى نصوص تطبيقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .