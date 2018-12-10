مرجع أمني للبناء: طلب أميركي سعودي بعدم توزير أي سني مؤيد لإيران

كشف مرجع أمني كبير لصحيفة "البناء" أن هناك طلباً أميركياً سعودياً لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بعدم القبول بأي شكل من الاشكال في الوقت الراهن بتوزير "سني" خارج العباءة ​السعودية​ او مؤيد للمحور ال​إيران​ي لما في ذلك من تعزيز لحضور إيران في الشارع اللبناني ومن وراءه السني المحلي والاقليمي في الوقت الذي تعمد فيه ​واشنطن​ مع حلفائها على عزل إيران وزجها ضمن منطق "التطرف". وهذا من شأنه التأثير على حسابات المملكة الإقليمية، خصوصاً لارتباط المحاور بعضها ببعض وبينها ما يختص ب​الحكومة العراقية​ وتجاذبات إيرانية سعودية أميركية هناك فلا يأخذ الحريري على عاتقه هذا التنازل الكبير.

وكشف المصدر ان "لا حكومة قبل نهاية العام لأن الامور لا تبدو أنها متجهة نحو تسوية واضحة المعالم قريباً".