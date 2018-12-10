تراجع البطاطس وارتفاع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي والبرتقان السكري بين 25 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستواها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والبصل والفلفل الحامي البلدي والخيار البلدي والبرتقال البلدي بين 50 قرشًا و1.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيدة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الملوخية 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.