قطاع الأعمال: حديث الوزير عن عدم استراتيجية صناعة الحديد اجتزأ من سياقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي اليوم الاثنين دعمها الكامل لصناعة الحديد والصلب خاصة في الشركات التابعة لها.

وقالت الوزارة إنه يتم حاليًا إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطي حديد التسليح والمسبوكات في شركة الدلتا للصلب التابعة للوزارة.

وأشار البيان إلى أن التصريح المنسوب للوزير، هشام توفيق، بأن "صناعة الصلب ليست استراتيجية" تم اجتزائه من سياقه.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قال في تصريحات له بالبرلمان أن صناعة الحديد والصلب ليست استراتيجية.

وقال توفيق في البيان اليوم إن قطاع الأعمال العام ينتج حاليًا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقارنة بـ100% في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما كان يقال أن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ينتجها بصورة حصرية القطاع العام.

وبحسب البيان فإن الوزارة تتابع يوميًا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتشغيل فرن (4) بشركة الحديد والصلب بحلوان، للوصل لأقصى طاقة له إلى تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقًا لما أوصى به استشاري عالمي، وذلك فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.