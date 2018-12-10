القبض على 25 عنصرا إجراميا وتنفيذ 751 حكما في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية وضبط تجار السلاح والمخدرات بمركز البدرشين.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث العياط والبدرشين، عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية و85 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 751 حكما قضائيا بينها 5 بالسجن المؤبد.

وتمكنت الحملة بمشاركة العميد خالد فهمي، مأمور قسم شرطة البدرشين، من ضبط 15 من العناصر الخطرة و9 مسجلي خطر ومراقب هارب و4 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.

كما أمكن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 340 جراما حشيش، 40 جراما أفيون و100 قرص مخدر، و5 قطع أسلحة بيضاء.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح الموطنين، وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة لفرض الأمن.