60 طن سكر مدعم.. الكشف عن قضية استيلاء على المال العام بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف ضباط مباحث التموين بالجيزة، عن قضية استيلاء على المال العام من خلال بيع السكر المدعم بالأسواق بالمخالفة للقانون. وتمكنت مأمورية بقادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 60 طن سكر مدعم قبل تهريبه إلى الأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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