فونيكس كونتاكت تُطلق متجر بيه إل سي نيكست لمنصّة التحكّم المفتوحة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الاثنين 10 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

لمواكبة التطوّرات التقنيّة المتزايدة بدرجة كبيرة حول العالم يجب وضع مقاربات جديدة لتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الاستفادة من المعرفة المتواجدة حالياً على صعيد أوسع. واستناداً إلى ذلك، قامت "فونيكس كونتاكت" بطرح متجر "بيه إل سي نيكست" خلال نسخة العام الحالي من معرض "إس بيه إس آي بيه سي درايفز". ويمثّل المتجر منصّةً تُتيح لكافة المطوّرين والمشاركين في السوق تقديم حلول برمجيّة مُطوّرة ذاتيّاً وشراء حلول برمجيّة متواجدة حالياً. على سبيل المثال، سيكون بمقدور أيّ شخص قام بتطوير حلّ لمحطّات الضخّ أو أنظمة الإنارة أو أنظمة النقل ذاتيّة القيادة، تعويض تكاليفه الخاصّة بسرعة أكبر من خلال توفير وبيع هذا الحلّ في متجر "بيه إل سي نيكست". وسيتمكّن الباحثون عن حلول ملائمة أو المزودون من إيجاد ما يبحثون عنه بسرعة أكبر هنا في هذا المتجر في المستقبل. وبهذا يدخل "متجر التطبيقات"، المستخدم بشكلٍ طبيعي في الحياة اليوميّة، العالم الصناعي. وتتمتّع فكرة الانفتاح بأهميّة خاصة لتحقيق القبول المطلوب في الأسواق. ويسمح المتجر للمزودين من الطرف الثالث، بالإضافة إلى "فونيكس كونتاكت"، ببيع التطبيقات التي طوّروها بأنفسهم. وبناءً على ذلك، لا يُعدّ المتجر مخصصاً لمستخدمي تقنيّات التحكم فحسب، بل ولكافة المزودين والمنافسين المهتمّين الذين سيتمكّنون من طرح منتجاتهم البرمجيّة لحلّول التحكم التقنية في السوق من خلال متجر "بيه إل سي نيكست".

واستناداً إلى التطبيق، لا يحتاج المستخدمون إلى أيّ معرفة عميقة في البرمجة لابتكار تطبيقاتهم بشكلٍ مباشر باستخدام الحلول البرمجيّة. ويسهم الوصول السهل إلى التطبيقات البرمجيّة والحدّ من أعمال البرمجة المطلوبة بتسريع تطوير التطبيقات. ويُمكن إيجاد حلول مبتكرة، إضافةً إلى توسيع التنوّع وخيارات التطبيقات لحلول الأتمتة من خلال مجموعة متنامية بشكلٍ ديناميكي من التطبيقات.

وتتوافر التطبيقات الأكثر تنوّعاً لأيّ تطبيق في متجر "بيه إل سي نيكست"، ابتداءً من المكتبات البرمجية للبرمجة المُسرّعة، ووصولاً إلى تطبيقات مكتملة البرمجة يُمكن استخدامها دون أيّة معرفة في مجال البرمجة. ويجب إعداد وتكييف المتحكّم وفقاً للمتطلبات الفرديّة في الموقع.

لمحة عن شركة "فونيكس كونتاكت"

تأسّست "فونيكس كونتاكت" التي تتّخذ من ألمانيا مقراً رئيسياً لها عام 1923. وتعتبر مصنّعاً رائدة في مجال التوصيل الكهربائي، والواجهات الإلكترونيّة، وتقنيّات الأتمتة الصناعيّة.