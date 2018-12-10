آي دي أو أو إتش تدخل السوق الأفريقية من خلال الشراكة مع أبيركايرن...

لاغوس، نيجيريا وسنغافورة -الاثنين 10 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): قامت شركة "آي دي أو أو إتش إنترناشيونال" بتوسيع أعمالها لتشمل أفريقيا من خلال إبرام شراكة مع شركة "أبيركايرن ديجيتال" في نيجيريا بغرض نشر 1,000 شاشة وسائط داخل مركبات الأجرة في لاغوس. ومن شأن ذلك توفير تجربة تنّقل ترفيهية وتفاعلية للركاب. وفي هذا السياق، سيستفيد السائقون من الدخل الإضافي، وأصبح بإمكان العلامات التجارية الوصول إلى منصة تجارية رقمية شاملة للإعلانات خارج المنزل يمكن أن تصل بفعالية إلى جمهورها المستهدف.

وستقدم أجهزة العرض اللوحية التفاعلية المتكاملة بقياس 10 بوصة والمقدمة من "آي دي أو أو إتش" للركاب مجموعة مختارة من أنماط الحياة العصرية والأخبار والميزات الترفيهية ووظائف التجارة الإلكترونية. وتستخدم "آي دي أو أو إتش" تقنيات خاصة مملوكة من قبلها ومدمجة داخل المركبات مثل السياج الجغرافي وتقسيم نهار البث إلى عدة أقسام لإيجاد تجربة مخصصة داخل المركبة. وتقدّم التقنيات محتوى يستند إلى عدة عوامل مثل الموقع والظروف المناخية وظروف حركة المرور، مُزودةً الركاب بتجربة ترفيهية جديدة للإعلانات الخارجية، والعلامات التجارية بمنصة رقمية جديدة تمكّنها من التواصل مع جماهيرها.

وقال مارك فورسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي دي أو أو إتش": "في إطار استراتيجية التوسع العالمية التي نعتمدها، يسرنا التوسّع إلى أفريقيا من خلال إبرام شراكة مع ’أبيركايرن ديجيتال‘ المبتكرة والمتخصصة في الإعلانات خارج المنزل في نيجيريا. وتوفّر نيجيريا، التي تُعدُّ دولةً ذات كثافة سكانية عالية معظمها من الشباب، فرصةً كبيرة بالنسبة لنا للتوسيع السريع لنطاق شبكتنا التي تضم شاشات داخل المركبات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أفريقيا. ونتطلع إلى التعاون معها لإحداث تحوّل جذري في تجربة التنقل وتوفير فرصة للعلامات التجارية للوصول إلى الشباب المتصلين من خلال تقنية الوسائط التفاعلية وتحليلات البيانات الضخمة في أفريقيا".

ومن جهته، قال أوييبيسي أسيمولووو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أبيركايرن ديجيتال": "وقع اختيارنا على ’آي دي أو أو إتش‘ لقدرتها على النشر والتوسيع السريع لنطاق شبكاتها التي تضم الشاشات المدمجة داخل المركبات، وسجلها الحافل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى تقنية الإعلانات المبتكرة وقدرات البيانات الضخمة. وسيُسهم طرح شاشات ’آي دي أو أو إتش‘ المدمجة في المركبات في إحداث تحوّل جذري لتجربة تنقل الركاب وتزويد العلامات التجارية بمنصة تفاعلية للإعلانات خارج المنزل تمكّنها من التواصل المباشر مع المستهلكين وزيادة نسبة التفاعل ومعدلات التحول نحو استخدامها".

وتضم أفريقيا حالياً أكثر سكان العالم نمواً، حيث تستأثر القارة الأفريقية بأكثر من نصف النمو السكاني العالمي حتى عام 2050. ويُتوقع بشكل خاص أن يتجاوز تعداد سكان نيجيريا نظيره في الولايات المتحدة بحلول عام 2050، وقد تصبح ثالث أكبر دولة من حيث تعداد السكان في العالم، بحلول نهاية القرن، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة. وبغية الاستفادة من هذه الآفاق الجديدة، رسّخ العديد من عمالقة التكنولوجيا حضورهم في لاغوس، التي تحوّلت بسرعة إلى مركز تقني واعد.

وباعتبارها أكبر شبكة تضم شاشات مدمجة داخل المركبات في آسيا والمحيط الهادئ، تملك "آي دي أو أو إتش" مخزوناً من 14,000 شاشة موزعة عبر منصات متنوعة، بما فيها السيارات ذات الاستخدام المشترك وسيارات الأجرة. وفي نوفمبر 2018، سجلت شاشات "آي دي أو أو إتش" 95 مليون كيلومتر من الوقت المستغرق في القيادة و3.6 مليون ساعة من محتوى الفيديو، مقدمة بالتالي فرصة هائلة للتفاعل المباشر. وتستخدم الشاشات تكنولوجيا الشاشات الخاصة المدمجة في المركبات لتقديم محتوى ذا صلة بالنسبة للركاب وتحليلات البيانات الضخمة، وذلك بهدف الحصول على رؤى تتعلّق بالحملة وأسطول المركبات والمستهلكين. كما تختبر "آي دي أو أو إتش" تقنيات مثل تقنية التعرف على التواجد والتعرف على الوجوه والواقع المعزز لتوفير تجربة ذات طابع شخصي في المستقبل.

ويمكن للسائقين المهتمين في نيجيريا إرسال رسالة نصية عبر تطبيق "واتساب" إلى المعنيين في شركة "أبيركايرن ديجيتال" على الرقم التالي: +2348188494167.

لمحة عن شركة "آي دي أو أو إتش"

تعتبر "آي دي أو أو إتش" شركة آسيوية حائزة على جوائز عدة وهي متخصصة في تكنولوجيا الوسائط للإعلانات خارج المنزل التي توفر منصة مثالية لبيئة وسائط الإعلانات خارج المنزل من خلال الجمع بين أفضل الشاشات في أي "تجربة تنقل" مع تقنية خادم الإعلانات المملوكة من قِبَلنا. ونقوم باستخدام تحليلاتنا للبيانات الضخمة، بتمكين العلامات التجارية من جعل المحتوى موجّهاً وتفاعلياً ومناسباً من حيث التوقيت عبر حملات تفاعلية وقابلة للتتبع. وتهدف "آي دي أو أو إتش" إلى إلهام وربط العلامات التجارية بالركاب، وتذليل العقبات وتغيير مستقبل قطاع الإعلان. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.idooh.com.

لمحة عن "أبيركايرن ديجيتال" المحدودة

تتمتّع شركة "أبيركايرن ديجيتال" المحدودة بمكانة رائدة في مجال اللوحات الإعلانية خارج المنزل في إيبادان، وسرعان ما رسّخت حضورها كشركة رائدة في مجال الإعلانات الرقمية في نيجيريا. وقامت شركة "أبيركايرن" أيضاً بتنويع حضور الإعلانات الرقمية خارج المنزل في قطاع النقل عبر إطلاق خدمة "ألاكووي باس" لحافلات النقل الفاخرة وخدمة "ألاكووي تاكسي" المتوفّرة عبر التطبيق للسيارات ذات الاستخدام المشترك وسيارات الأجرة، وهي الأولى من نوعها في المدينة. وتواصل هذه العلامات التجارية تحقيق نجاح باهر، وتتحوّل بشكل متسارع إلى علامات رائدة في السوق في قطاعاتها المعنية.

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