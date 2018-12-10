العراق: ثرواتنا أهدرت في الحروب والصراعات ويعبث بها الفساد الآن

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

وكالات:

اعتبر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ،اليوم الاثنين، أن المعارك التي خاضها العراقيون لهزيمة تنظيم "داعش" العام الماضي كانت عمليات تحرير مستحيلة عسكريا وبأقل الخسائر الممكنة، مشيرا إلى أن الثروات التي يمتلكها العراق أهدرت خلال العهود السابقة في الحروب والصراعات وتهدر الآن

في الفساد.

وقال الحلبوسي في بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - إنه " في مثل هذا اليوم بدأت صفحة جديدة بتحرير الموصل، وانتهت صفحة مظلمة بنهاية داعش ودولتها المزعومة، وأكد العراق أنه

الأقدر والأقوى منتميا إلى تاريخ عتيد مشرق".



وأشار إلى أن "احتفال اليوم بتحرير الموصل هو احتفال بالنصر في جميع المدن التي حررها أبطالنا"، مشيرا إلى دور المنظمات الدولية التي وقفت مع البلاد في مواجهة كارثة النزوح إبان خروج الأهالي من المدن المحاصرة، وأعرب عن شكره وتقديره لدور التحالف الدولي لما قدمه من دعم جوي ولوجستي واستخباري.