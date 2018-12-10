النقد الدولي: احتجاجات فرنسا ستؤثر سلبًا على الاقتصاد

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احتجاجات السترات الصفراء- أرشيفيةوكالات:
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إنها لا تشكك في العواقب السلبية لاحتجاجات "السترات الصفراء"، على الاقتصاد الفرنسي.
وقالت في حديث لقناة "سي بي أس": "بدون شك سيكون لهذا تأثيراقتصادي سلبي وآمل أن يعودوا للحوار وأن يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم وأن تسمع طموحاتهم".
وبدأت احتجاجات حركة "السترات صفراء" في فرنسا
وتصاعدت الاحتجاجات أسبوعا بعد أسبوع إلى أن تحوّلت لمظاهرات جماهيرية عمّت جميع أنحاء البلاد، وشهدت اصطدامات بين المتظاهرين والشرطة وإضرام النار في السيارات وتدمير المتاجر والبنوك.
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