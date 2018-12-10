سول ترصد مليار دولار لمشاريع مشتركة مع بيونج يانج

وكالات:

خصصت كوريا الجنوبية1.1 تريليون وون (980 مليون دولار)، لإنفاقها على تمويل مشاريع التعاون مع جارتها الشمالية عام 2019.

وأعلنت وزارة شئون التوحيد الكورية الجنوبية، أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المبلغ حدود تريليون وون خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت الوزارة: "يبدو نمو التمويل ضروريا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاءات القمة بين رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، التي عقدت في 2018، وكذلك لتعزيز التطور المستقر للعلاقات الثنائية".

وقلصت سيئول ميزانية وزارة شئون التوحيد بنسبة 3.4% خلال 2019، بسبب تباطؤ بدء عمل "صندوق حقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، وانخفاض عدد الفارين من الشمال إلى الجنوب.

وفي 2016، تم تأسيس الصندوق المذكور، ولكن على خلفية عودة الدفء للعلاقات بعد قمة الكوريتين، قررت السلطات الجنوبية عدم تطوير نشاط هذا الصندوق الذي يثير امتعاض السلطات الشمالية.