اجتماع اللجنة المعنية لاستقبال المجموعة الـ13 لبرنامج ضيوف الملك سلمان للعمرة والزيارة

جانب من الاجتماع

المملكه العربيه السعوديه ليندا سليم

ترأس وكيل الوزارة للشئون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، اجتماع اللجان العاملة باستقبال المجموعة الثالثة عشرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للعام الحالي 1440هـ، وفق منظومة عمل متكاملة بما يحقق أرقى الخدمات للضيوف، وبما ينعكس على المستضافين الذين يمثلون شخصيات إسلامية من عدة دول بالقارة الأفريقية.



وأوضح "الصامل" أن الخطة العامة للبرنامج تتضمن محطات متعددة بدءًا من الترتيب مع سفارات خادم الحرمين الشريفين لمنح الضيوف التأشيرات اللازمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل مغادرة الضيوف بلدانهم، ثم خطة

الوصول والاستقبال، والسكن والإعاشة، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، كما يتضمن برنامج الاستضافة عددًا من الزيارات واللقاءات التي تأتي في إطار إطلاع الضيوف على الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والمعالم التاريخية بالمملكة، بما ينعكس على رسالة البرنامج وأهدافه السامية.



ولفت إلى أن أول دفعة من المجموعة الثالثة عشر ستصل - بإذن الله - إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم الخامس من شهر ربيع الآخر، ثم يتوالى بعد ذلك وصول بقية المستضافين، وسيبقون في المدينة

المنورة حتى يوم الاثنين العاشر من الشهر نفسه، ويغادرون بعد ذلك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.



وقال الدكتور الصامل: إن الوزارة أكملت جميع التجهيزات والترتيبات اللازمة للاستضافة من خلال تأمين السكن، وتأمين أحدث وسائل النقل والمعيشة والتنظيم الذي يكفل راحة المستضافين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

مما يُذكر أن ضيوف المجموعة الثالثة عشرة لبرنامج العمرة والزيارة يبدأ وصولهم يوم الأربعاء للمدينة المنورة وعددهم 203 شخصية إسلامية من 10 دول أفريقية هي "إثيوبيا، أريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا، والجزائر"، وباستضافتهم يرتفع عدد مستضافي برنامج العمرة منذ انطلاقته عام 1436هـ، إلى 2803 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم.