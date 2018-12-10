حاكم دبي يغادر الرياض بعد انتهاء القمة الخليجية

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبيالمملكة العربية السعودية - ليندا سليم:
غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الرياض عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلسالتعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداع سموه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين
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