توقف حركة القطارات بألمانيا

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قطارات المانيةوكالات:
أكدت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن جميع خطوط القطارات الرئيسية توقفت صباح اليوم الاثنين؛ إثر بدء إضراب العمال عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربعساعات؛ لزيادة الضغوط في خلاف بشأن الأجور.
وقال متحدث باسم الشركة الألمانية في تصريحات -حسبما أفادت قناة العربية الحدث الإخبارية
الجدير بالذكر أن جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد -الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 %- انتهت سابقًا من دون اتفاق.
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