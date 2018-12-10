إحباط هجوم صاروخي على العاصمة الأفغانية كابول

القوات الأفغانية - أرشيف

وكالات:

تمكنت القوات الأفغانية اليوم الاثنين من إحباط محاولة مسلحين لتنفيذ هجوم صاروخي على العاصمة كابول.

وذكر بيان صادر عن شرطة كابول نقلته وكالة أنباء خاما برس

الأفغانية، أن قوات الشرطة اكتشفت صاروخا من طراز بي إم-1 في محيط منطقة الشرطة التاسعة في المدينة صباحاليوم.



وأضاف البيان أن الصاروخ تم اكتشافه في منطقة دشت بادولا، وتم إبطال مفعوله من قبل فريق شرطة التخلص من المتفجرات..ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان بشأن الحادث حتى الآن.