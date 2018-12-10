فضيحة تهز أستراليا.. تفاصيل مثيرة في قضية "المخبرة 3838"

ملبورن, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ما زالت أصداء فضيحة "المخبرة 3838" تتوالي بعد الكشف عن أن شرطة فيكتوريا عقدت اتفاقا سريا مع محامية لإفشاء أسرار موكليها مما يسهل عملية إدانتهم.

وتترقب المحامية التي لعبت دورا رئيسيا في الفضيحة المعروفة باسم "المخبرة 3838" إطلاق سراح الوالد المجرم لطفلتها الأولى.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بمحامية ملبورن لـ "ديلي ميل أستراليا" أن المجرم العنيف قد يخرج إلى الشوارع في غضون أسابيع.

المحامية، التي لا يمكن الكشف عن اسمها وفقا لأمر قضائي بحظر النشر حريصة على إعادة الجمع بين ابنتها الصغيرة ووالدها.

وذكرت تقارير أن الرجل، الذي لا يمكن الكشف عن هويته أيضا،يرتبط بعصابات إجرامية وتجارة المخدرات.

المحامية التي مارست دور العميل المزدوج بين الشرطة وموكليها تنتظر إطلاق سراح والد طفلتها

ونشرت منتديات تابعة للعصابات الإجرامية هذا الأسبوع اسم المحامية الذي اعتبره البعض أسوأ أسرار أستراليا.

وتحدثت المحامية "المخبرة 3838" في وقت سابق بشأن علاقتها الوثيقة بطفليها وأخبرت طبيبا نفسيا أنه لا حاجة لها للحياة بدونهما.

ومن المقرر أن يتم تأسيس لجنة تحقيق ملكية في فيكتوريا للبحث في ملابسات تجنيد مخبرين للشرطة بعد أن كشفت العديد من التقارير الإخبارية هذا الأسبوع أن المحامية كانت تفشي أسرار موكليها للبوليس.

وأعلن مفوض شرطة فيكتوريا جراهام أشتون أن قرار السماح للمحامية بأن تكون مخبرة من 2005-2009 لن يتكرر.

جراهام أشتون مفوض شرطة فيكتوريا

وتصاعد الضغط هذا الأسبوع على رئيس الشرطة السابق سيمون أوفرلاند للاستقالة من وظيفته التي يصل راتبها إلى 400 ألف دولار سنويا كرئيس تنفيذي لـ Whittlesea Council جراء ضلوعه في فضيحة المخبرة.

أشتون كذلك يقع تحت وطأة ضغوط لدوره البارز مع مكتب "نزاهة الشرطة" في الوقت الذي كان فيه المحققون يستخدمون المحامية للكشف عن معلومات سرية بشأن زبائنها.

وقد تتسبب الفضيحة في إثارة الشكوك حول إدانة رجال عصابات بارزين بينهم لورد المخدرات طوني مقبل، ومهرب المخدرات روب كرم، والقتل المدان فاروق أورمان.

ولفتت تقارير أن المخبرة 3838 أخذت طفليها وغادرت ملبورن بعد أيام من كشف دورها في الفضيحة من خلال المحكمة العليا.

لورد المخدرات طوني مقبل

وحاربت شرطة فيكتوريا على مدى سنوات لإخفاء وجود المحامية خوفا من تعرضها وطفليها للقتل.

ووصفت المحامية حياتها بأنها "كابوس حي" لكنها رفضت الدخول في برنامج حماية الشهود الذي يعني نقل الأبناء بشكل دائم إلى مكان آخر وحرمانهم من التواصل مع العائلة والأصدقاء.