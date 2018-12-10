مفوضية حماية المستهلك ترفض التصفية الإجبارية لشركات الطاقة في أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ومن لا يستمتع بقليل من الجدل بين مولدي الطاقة الكبار من جانب، والحكومة التي تحاول فرص تصفية إجبارية بدعوى أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك ويؤدي إلى خفض الأسعار؟

بيد أن تحقيقا بمجلس الشيوخ يتوقع أن ينشر تقرير النتائج في 8 مارس المقبل قبل 8 أيام فحسب من الانتخابات سيبحث في مسألة إجبار الحكومة شركات الطاقة من خلال أوامر قضائية على بيع حصص لها.

الإجراء المذكور يمثل جزءا من "مشروع قانون الخزانة للقضاء على سوء سلوك شركات الطاقة".

الحافز الرئيسي لذلك التحقيق يتمثل في تقرير أصدرته المفوضية الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك في يونيو الماضي بعنوان "من أجل استعادة أسعار معقولة للكهرباء وعودة ميزة المنافسة في أستراليا".

المفوضية رفضت فكرة التصفية الإجبارية لشركات الطاقة لكنها في نفس الوقت تسير في خطوط متشابهة مع الحكومة في بعض الأمور.

مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان هذا الشهر يحظر ثلاثة أنواع من الممارسات:

- يحظر تجاهل شركات الطاقة تمرير تخفيضات التكلفة.

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- يحظر رفض شركات الطاقة الدخول فيما يسمى عقود التحوط، وهي اتفاقيات بيع وشراء الطاقة بسعر معين مع منافسين أصغر.

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- يحظر تلاعب مولدي الطاقة في السوق عبر حجب الإمدادات على سبيل المثال.

ويفرض مشروع القانون عقوبات مدنية على المخالفة الأولى، ويجبر الشركات على تقديم عقود في المخالفة الثالثة، ويجبرها على تصفية بعض أسهمها إذا ارتكبت المخالفة الثالثة إذا أوصت الحكومة بذلك ووافقت المحكمة الفيدرالية.

ورغم أن مفوضية المنافسة وحماية المستهلك ترغب في ضبط الأسعار لكن وسائل تحقيق ذلك تختلف عن الحكومة حيث ترفض التصفية الإجبارية لأسهم شركات الطاقة وترى أن الحكومة ليست في حاجة إلى تلك الخطوة لترويض الأسعار.