أستراليا تتسلم أحدث طائرة مقاتلة في العالم

تسلمت أستراليا أول طائرتين مقاتلتين من طراز F-35A في إطار صفقة تشمل 72 طائرة من نفس الطراز، وتكلف الصفقة دافعي الضرائب17 مليار دولار.

هذا وتعتبر الطائرة F-35A Joint Strike Fighter أحدث مقاتلة نفاثة في العالم وتحتوي على أجهزة استشعار متقدمة تجعلها قادرة على التهرب من أجهزة الرادار والدفاعات الجوية.

وتتميز الطائرات بسرعة قصوى تصل إلى 1.6 ضعف سرعة الصوت أو ما يقارب 2000 كيلو متر / ساعة تقريبًا.

هبطت اليوم الاثنين أول طائرتين من طراز F-35 في قاعدة ويليامسزتاون التابعة للقوات الجوية الأسترالية بعدما وصلتا من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ولم يكن حدث تسليم الطائرتين سريا، فقد اجتمع هواة الطيران في القاعدة منذ الصباح الباكر، وشاهدوا تحليق الطائرتين قبل الاستقبال الرسمي من قبل وزير الدفاع كريستوفر باين.

وستنفق أستراليا ما يقدر بـ 17 مليار دولار على 72 طائرة من طراز F-35 وقد تعرضت التكلفة لانتقادات على نطاق واسع بما في ذلك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول شركة لوكهيد مارتن المنجة للمقاتلة، وهي شركة متخصصة في بناء الطائرات والصواريخ الحربية، إنه من المتوقع أن تنخفض التكلفة إلى 80 مليون دولار لكل طائرة بحلول عام 2020.

كان رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول قد دعم الصفقة عند سؤاله عنها في عام 2017 قائلا: "عندما نرسل شبابنا وشاباتنا إلى الحرب، فيجب أن نتأكد أن لديهم الأدوات اللازمة للقيام بتدمير أعدائهم والإرهابيين".