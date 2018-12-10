(وجبة الفطور) بمدارس الأساس تؤرق مضاجع الأسر والمعلمين

كشفت جولة قامت بها مصادر حسب صحيفة السوداني داخل عدد من مدارس الأساس بأم درمان عن المعاناة التي يعيشها أغلب الطلاب بسبب وجبة الفطور التي يستعصى على بعض الأسر المتعففة توفيرها فتعمل بعض إدارات تلك المدارس على معالجة الأمر عبر صندوق تكافلي يوفر تلك الوجبة.
الطالب (م، ح) يدرس بالصف الثالث بإحدى المدارس لفت إلى أن أسرته غير قادرة على توفير الفطور أو مبلغ مالي يمكنه من شراء الوجبة مع تحذيره بعدم الإفصاح لأحد بأنه لا يتناول إفطاره كبقية زملائه حتى اكتشف مدير المدرسة الأمر وأصبح حريصاً على توفير سندوتشات الإفطار له مع بقية زملائه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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