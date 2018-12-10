الحلنقي: (14) مطرباً غنى (نجمة .. نجمة) ولا واحد فيهم اتذكر الراحل إبراهيم حسين ولو بكلمة طيبة

استنكر الشاعر الغنائي الكبير ورئيس جمهورية الحب اسحق الحلنقي الإهمال الذي لاقاه الفنان الراحل إبراهيم حسين أثناء فترة مرضه التي امتدت لما يقارب الـ(14) عاماً .

وقال الحلنقي في حديثه إن (14) فناناً وفنانة رددوا أغنية (نجمة .. نجمة .. الليل نعدوا) ، ولكن للأسف ولا واحد فيهم أتذكروا ولو حتى بكلمة طيبة ، وعاتب الحلنقي مؤسسات الدولة وقال: هل تصدق أن الراحل إبراهيم حسين لم يتم تكريمه حتى الآن من قبل الدولة .

وطالب رئيس جمهورية الحب اتحاد الفنانين بضرورة استكمال مشروع الإدارة الجماعية الذي قال إنه يحفظ حقوق الشعراء .

وتغنى الراحل للحلنقي بعدد كبير من الأغنيات في مقدمتها (نجمة ..نجمة) و(يدوم خيرك) و(يا نجمة أمشي ديارها) و(غيابك طال) و(شمعه سهرانة) و(وين كنت وين) بحسب صحيفة المجهر بالإضافة إلى عدد من الأغنيات التي جملة مكتبة الأغنية السودانية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)