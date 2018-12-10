وزيرة: 65% من إيرادات الجمارك ضائعة “إعفاءات”

قالت وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ام سلمة محمد إسماعيل، أمس الأحد، إن 65% من إيرادات هيئة الجمارك ضائعة في الإعفاءات الجمركية، قبل أن تبدي رفضها القاطع لمثل هذه الاستثناءات التي تحدث في الخدمة العامة .

وكشفت ام سلمة خلال مخاطبتها جلسة تفاكرية حول إثر ضعف الأجور على أداء الخدمة المدنية التي نظمتها لجنة الحسابات في البرلمان عن تنامي ظاهرة الشلليات والمحسوبية والتجاوزات واستخراج التصاديق غير القانونية والمضاربات في مكاتب الدولة وأرجعت هذه الممارسات الى ما أسمته لسوء أخلاق بعض موظفي الخدمة المدنية .

لافتاً الى أن بعض الموظفين يمارسون التسبب “حيث يحضر مكان العمل الساعة العاشرة ويغادره في الثانية عشرة”، وقالت وبحسب صحيفة الأخبار إن تدهور الخدمة المدنية ليس وليد اللحظة ولا أني، واتهمت الوزيرة جهات لم تسمها بقيادة مضاربات في سعر الصرف ومناهضة سياسيات الدولة التي تتعارض مع مصالحها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)