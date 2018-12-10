توقيف (3) من أبناء برلماني شهير اختطفوا أشخاصاً للمطالبة بفدية

ألقت السلطات القبض على 3 من أبناء لبرلماني ورجل أعمال معروف اختطفوا واحتجزوا مجموعة من الأشخاص بغرض طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم وألقت السلطات القبض على على (3) متهمين أساسيين تورطوا في عمليات اتجار بالبشر اتضح بأنهم الثلاثة من أبناء برلماني ورجل أعمال مشهور بالخرطوم .

ونقلت مصادر أن المتهمين تم القبض عليهم بعد أن تورطوا في احتجاز (43) أجنبياً ومطالبة اسرهم بفديات نظير إطلاق سراحهم ، وكانت قوة تأمين البطانة التابعة لشرطة محلية شرق النيل قد تمكنت قبل يومين من القبض على (43) أجنبياً بجنسيات مختلفة بمنزل بمنطقة الأحامدة أم عرف شرق ود أبو صالح بمنطقة شرق النيل والقبض على (2) من المتهمين .

وبحسب صحيفة الإنتباهة فإنه أثر ورود معلومات بوجود (43) أجنبياً بينهم (13) فتاة مخبئين داخل أحد المنازل تمت عملية المداهمة والقبض على 2 من المتهمين وتسليمهم لإدارة مكافحة الإتجار بالبشر كما تمكنت القوة من ضبط عربة بوكس بدون لوحات والقبض على أحد المتهمين ولاحقاً ضبطت المتهمين الأساسيين أبناء البرلماني المعروف ، وأكد العميد شرطة الفاضل مهدي جميل مدير شرطة محلية شرق النيل مواصلة حملة تأمين سهل البطانة أعمالها المنعية والكشفية للحد من ظاهرة تهريب البشر والسرقات وكافة الظواهر السالبة بالمنطقة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)