أعلن عدد كبير من جمهور “محمد النصري” مقاطعة الحفل المقام مساء الجمعة المقبل بمسرح القراند هوليدي . وذكر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب صحيفة مصادر، يجب أن يقدر النصري الظروف الاقتصادية ويتراجع عن قرار التذكرة التي قفزت الى 200 جنيه للفرد حتى لا يضطر الجميع لمقاطعة حفلاته وطالب البعض الشرطة المنظمة للحفل بعدم استغلال حبهم للمطرب . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غلاء التذاكر .. جمهور “النصري” يهدد بمقاطعة الحفل المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .