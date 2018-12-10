اقتحام رام الله.. قنابل غاز ومصادرة كاميرات

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الخليج 365 | فريق التحرير
اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الإرسال في مدينة رام الله، وقرية سردا، قبل ظهر الإثنين، وتمركزت في المنطقتين لأكثر من ساعة، ما أدى لاندلاع مواجهات محدودة.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز من حين لآخر في الإرسال، كما حاصروا مبنى ثم اقتحموه وصادروا كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحلات التجارية، ثم تمركزوا قرب فندق "بست إيسترن".
واقتحم جيش الاحتلال قرية سردا أيضًا، على الطريق الواصل بين بيرزيت ورام الله، وصادرت كاميرات مراقبة خاصة بمنازل على الشارع الرئيس.
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