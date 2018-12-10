كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطن يدهس فلسطينيا في رام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب فلسطيني بجروح مساء أمس الأحد، بعد دهسه من قبل مستوطن عند مدخل بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، تعرض الفلسطيني الذي تجاوز الستين عاماً، للدهس في الشارع الرئيسي بالبلدة، ونقل على إثرها للعلاج داخل أراضي 1948، ووصفت حالته بالخطرة.

