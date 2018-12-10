كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة إسرائيلية تقترح إقامة مستوطنة مقابل كل عملية فلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، اليوم الإثنين، بناء مستوطنة جديدة بعد عملية عوفرا. وقالت تعليقاً على عملية عوفرا: "يجب أن تكون هناك خطوة إسرائيلية بعد أي عملية، ببناء مستوطنة جديدة رداً عليها، الأمر الذي سيجبر الفلسطينيين على الامتناع عن تنفيذ عمليات أخرى في المستقبل".

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