بعد سلسلة التصعيدات التي خاضها الأطباء في الشهور الأخيرة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، ألغى أصحاب الوزرة البيضاء من القطاعين العام والخاص، الوقفة التي كان من المنتظر أن تنظم، يوم أمس الأحد، أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط.
القرار الذي اتخذته 11 نقابة وتنظيمات مهنية صحية الممثلة للقطاعين العام والخاص، جاء بعد الاستجابة لطلبها بعقد اجتماع مع رئاسة الحكومة من أجل توضيح موقفها الداعي الى تغيير القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء وتأجيل انتخابات الهيئة.
واعتبرت تنظيمات أصحاب الوزرة البيضاء أن قرار تأجيل وقفة الأحد الاحتجاجية جاء برغبة من التنظيمات المعنية وسعي منها لتوفير كل الاجواء الملائمة لكي يتميز التواصل المرتقب والحوار المنتظر بالهدوء لما فيه مصلحة للمواطنات والمواطنين وللمنظومة الصحية ومهنة الطب بشكل عام.
وسبق لأطباء القطاع العام، أن أعلنوا تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة، من خلال إضراب وطني مدته ثلاثة أيام بكل المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، مع إعلان يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء عوض البيضاء، وذلك الأربعاء الأخير من الشهر الجاري.
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تمد يد الحوار للأطباء وأصحاب الوزرة البيضاء يعلقون احتجاجهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .