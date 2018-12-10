الحكومة تمد يد الحوار للأطباء وأصحاب الوزرة البيضاء يعلقون احتجاجهم

بعد سلسلة التصعيدات التي خاضها الأطباء في الشهور الأخيرة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، ألغى أصحاب الوزرة البيضاء من القطاعين العام والخاص، الوقفة التي كان من المنتظر أن تنظم، يوم أمس الأحد، أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط.

القرار الذي اتخذته 11 نقابة وتنظيمات مهنية صحية الممثلة للقطاعين العام والخاص، جاء بعد الاستجابة لطلبها بعقد اجتماع مع رئاسة الحكومة من أجل توضيح موقفها الداعي الى تغيير القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء وتأجيل انتخابات الهيئة.

واعتبرت تنظيمات أصحاب الوزرة البيضاء أن قرار تأجيل وقفة الأحد الاحتجاجية جاء برغبة من التنظيمات المعنية وسعي منها لتوفير كل الاجواء الملائمة لكي يتميز التواصل المرتقب والحوار المنتظر بالهدوء لما فيه مصلحة للمواطنات والمواطنين وللمنظومة الصحية ومهنة الطب بشكل عام.

وسبق لأطباء القطاع العام، أن أعلنوا تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة، من خلال إضراب وطني مدته ثلاثة أيام بكل المؤسسات الصحية والمصالح باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، مع إعلان يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء عوض البيضاء، وذلك الأربعاء الأخير من الشهر الجاري.