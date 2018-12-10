بعد هزيمته بسداسية أمام مصر.. انتقادات لاذعة للحداوي والكوت ديوار “الأمل الأخير”

تلقى مصطفى الحداوي، اللاعب الدولي السابق، والمدرب الحالي للمنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، انتقادات لاذعة من قبل فئة واسعة من متابعة “أسود” الشاطئ، وذلك بعد هزيمة المنتخب، في أولى مباريات كأس إفريقيا للأمم، أمام المصدر بنتيجة ثقيلة بلغت أهدافها 6 مقابل هدف وحيد.

وانتقد العديد من المتابعين والإعلاميين اللاعب الدولي السابق، بالتسبب في تراجع مستوى المنتخب الوطني، وتواضعه أمام الفراعنة، وعدم تقديمه لأية إضافة لهذا المنتخب منذ أن أشرف عليه، قبل سنوات عديدة، إذ شارك المنتخب في العديد من نسخ “الكان” دون أن يجد مكانة ضمن الثلاثة الكبار، ويتأهل بالثالي إلى نهائيات كأس العالم.

وسيكون على الحداوي تدارك الموقف، والحد من موجة الانتقادات اللاذعة، في مباراة اليوم أمام الكوت ديفوار، وهي المباراة التي سيصارع فيها الأسود على آخر أمل لهم من أجل البقاء في المنافسة.

جدير ذكره ، أن المنتخب المغربي سقط أمام المنتخب المصري بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات المجموعة الأولى من كأس إفريقيا للأمم، التي تقام بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهي أحد أثقل النتائج في المنافسة.