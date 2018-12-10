الشرطة تدفع بقوات معززة لهدم بيت بالطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة وآليات وسيارات إلى مدينة الطيرة، لحماية آليات وجرافات السلطات أثناء تنفيذ عملية هدم منزل أحد المواطنين بحجة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تجمعت قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة منذ ساعات الصباح ورافقت آليات وجرافات الهدم المتوجهة إلى الطيرة لحمايتها خلال تنفيذ هدم منزل خشبي يعود لمواطن من المدينة.

وعلمنا أن صاحب البيت الخشبي قام بهدم بيته بنفسه تفاديا للغرامات وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات. ويقع المنزل في المنطقة الزراعية الشمالية الشرقية للطيرة.

وقال رئيس بلدية الطيرة، المحامي مأمون عبد الحي، لـ"عرب 48" إن "قضية بناء البيوت دون تراخيص في الطيرة والمنطقة خطيرة وباتت مراقبة من قبل جميع الجهات المسؤولة في الدولة".

وناشد عبد الحي أهالي الطيرة بالقول إنه "على كل من يريد بناء بيت أو معرش أو أي شيء آخر دون ترخيص أن يتوقف عن تنفيذ ذلك فورا لأنه قد يضر الكثير غيره، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لئلا يتكبد الخسائر".