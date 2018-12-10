الاحتلال يغلق رام الله ويعتقل 25 فلسطينيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، مداخل مدينة رام الله، فيما نفذ حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من القدس وجميعهم من الأسرى المحررين، وهم: إبراهيم درباس، مجد درويش، سامر أبو عيشة، أنس درويش، عبد القادر داري، محمد محيسن ومجد عويس.

كما واعتقل تسعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: حسين شجاعية، محمد ربحي شومان، أمير شومان، صلاح محمد خواجا، معتصم بلال خواجا، عبد القادر شرايعة، عبد الحكيم أبو عادي، نضال الريماوي وأنور صلاح الدين.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: الأسير المحرر غسان زواهرة، أمجد الشويكي، سعيد محمود الأعرج، بالإضافة إلى الشقيقين محمد وصلاح فؤاد صباح.

فيما اعتقل مواطنين من محافظة طولكرم، وهما: الصحفي سامح مناصرة، ومحمد السلمان، إضافة إلى المواطنين عمر أحمد أبو حسين وحسام الهشلمون من الخليل.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي، أغلق مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي، وأغلق وحاجزي عطارة وعين سينا، ومنع المواطنين من المرور.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدات سلواد وعين يبرود، والمزرعة القبلية، وأبو فلاح شرقي رام الله.

وأضاف الشهود، إن الجيش صادر تسجيلات كاميرات مراقبة، وفتش عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، بحسب الشهود.

يأتي ذلك عقب إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار، قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي فلسطينية شرقي رام الله.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن 6 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار من مركبة مسرعة، وصفت جروح إحداهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".