العنف يضرب سخنين وطرعان وكفر قرع وكفر ياسيف وحريق في كفر قاسم

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت عدة بلدات عربية في البلدات الليلة الماضية وفجر اليوم، الإثنين، أعمال عنف وحرق مدرسة وسيارات وإطلاق نار.
وفي التفاصيل، أصيب شخصان من كفر قرع وكفر ياسيف في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، الليلة الماضية وفجر اليوم، وجرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين، دون اعتقال أي مشتبه.
وأضرم جناة النار في مدرسة الحلان الإعدادية بمدينة سخنين، الليلة الماضية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع بفعل فاعل، على ما يبدو، في إحدى الغرف التدريسية بالمدرسة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة.
وعملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق، في حين باشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.
وفي مدينة كفر قاسم، شبّ حريق في مجمع تجاري ليطال عدة محلات تجارية في المكان، فجر اليوم الإثنين.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها. وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسبابه وما إذا كان متعمدا.
وفي بلدة طرعان، أقدم جناة على إضرام النار في عدة سيارات تعود لعائلة، ما ألحق أضرارا فيها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
هذا، وشهدت بلدات عربية في البلاد أعمال عنف على خلفية الانتخابات المحلية التي جرت في 30.10.2018.
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