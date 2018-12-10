صدارة كرتونية لشبابيك التذاكر والإيرادات تراوح مكانها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ما زال الفيلم الكرتوني "رالف بريكس ذا إنترنت"، أو "رالف يحطّم الإنترنت" مستمرًّا بتحطيم شبابيك التذاكر الأميركية للأسبوع الثالث على التّوالي محتلًّا صدارة الأفلام، ومحقّقًا ما يزيد على 96 مليون دولار منذ بداية عرضه، بعد أن حقق خلال الأسبوع الفائت نحو 16 مليون دولار.

والفيلم هو الجزء الثاني، ويتحدّث عن رالف، شخصية لعبة الفيديو، الذي استطاع أن يصبح بطلًا في عالمه ويكسب حبّ النّاس وصديقته فينيلوبي، بطلة سباق السيارات، التي تملّ من حياتها ومن معرفتها كلّ المسارات في لعبتها، فيحاول البطل رالف خلق مسارات جديدة، ما يؤدي إلى كسر المقود في اللعبة في محل الألعاب.

وهناك، تبدأ ذروة الأحداث بعد أن يكتشف رالف وفينيلوبي أنّ ثمّة عالمًا يدعى "إنترنت" سيمكنهما شراء مقودٍ جديد للعبة من موقع يدعى "إيباي" فيه، ليقررا اقتحام العالم معًا وإنقاذ اللعبة، وهناك تبدأ مغامرتهما حيث يظهر الإنترنت كمدينة كبيرة تحتوي داخلها الكثير من العلاقات الإنسانية على الرغم من افتراضيتها.

كذلك، فقد حافظ فيلم "ذا غرينتش" الكرتوني أيضًا على مركزه الثاني، في الأسبوع الخامس لعرضه، محقّقصا أرباحًا إجمالية بلغت نحو 135 مليون دولار، بعد أن حقق هذا الأسبوع أرباحًا بقيمة 15.2 مليون دولار.

أحداث الفيلم حول شخصية "غرينتش" الغاضب، الذي يخطط لتدمير عيد الميلاد لقاطني القرية المجاورة لقريته هوفيل، وهو من البطولة الصوتية لـ: لورا ديكنسون، بينيديكت كامبرباتش، كايتلين ماهر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر كانديلاند، ويارو تشيني.

كذلك احتفظ فيلم الدراما الرياضي "كريد 2" بالمركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت 10.3 مليون دولار، ليبلغ مجمل إيراداته في الأسبوع الثالث لعرضه نحو 63 مليون دولار. وهو من بطولة مايكل بي جوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.

كما حافظ فيلم الإثارة والتشويق "وحوش رائعة" أو "فانتاستيك بيستس" على المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.8 مليون دولار، لتبلغ مجمل إيراداته بعد أربعة أسابيع من العرض نحو 105 مليون دولار.

وتعود أحداث الفيلم إلى ما قبل 70 عامًا من أحداث الرواية الأولى من "هاري بوتر"، وهو يضم شخصيات جديدة تتمتع بقوى سحرية. الأحداث في عام 1926 وتحكي قصة نيوت سكاماندر وهو ساحر ومربي حيوانات يصل إلى مدينة نيويورك بحقيبة مليئة بالمخلوقات الغريبة التي سرعان ما تهرب منه؛ وهو من بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب وإخراج ديفيد ياتس.

كذلك حافظ الفيلم الدرامي "بوهيميان رابسودي" على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار، ليبلغ مجمل إيراداته في الأسبوع الخامس لعرض ما يزيد على 102 مليون دولار.

الفيلم الذي يقتبس اسمه من أغنية لفرقة الروك "كوين" بنفس الاسم، عن الفرقة التي أصدرت نحو 15 ألبومًا غنائيًّا حتى انفرط عقدها بوفاة مغنّيها الرئيسي، فريدي ميركوري عام 1991؛ وهو من بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينجر.