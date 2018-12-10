انت الان تتابع بعد وصفه بالمعيب.. هل يتم تعديل قانون بناء الكنائس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - زاخر: القانون ولد معيبا والمشاكل به أكثر من الحلول..وحليم: القانون الحالى ينهى أوضاعا خاطئة قائمة منذ 160 عامًا..وناشد: ملف الكنائس كان أمنيًا بالدرجة الأولى فى الماضى

شهد الشارع المصرى عودة حالة الجدل من جديد حول قانون تقنين الكنائس، بعد عامين من صدوره على خلفية تصريحات الكاتب والمفكر كمال زاخر، الذى أكد فيها أن قانون تقنين الكنائس ولد معيبًا، ويجب إعادته إلى البرلمان خاصة أنه يحتوي على الكثير من المشاكل أكثر من الحلول لا سيما، في عام 2016 أثناء مناقشته وبعد صدوره تم عقد مؤتمر وتم الكشف عن العيوب التي يحتوي علها القانون ولم يتم النظر فيها، فى الوقت الذى اعتبر فيه البعض القانون بمثابة إنجاز على كل الأصعدة، وأنه جاء بعد محاولات عديدة لعرقلة ظهوره إلى النور، وأنه جاء ليصحح وضعًا خاطئا استمر لأكثر من 160 عاما.

وأضاف زاخر فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض البنود فى قانون تقنين الكنائس، مثل استكمال الحماية المدنية، أمر يتعذر تنفيذه في القرى، ولا يمكن أن يتسق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، خاصة أنه يتطلب وجود منظومة إطفاء الحرائق، كما يوجد في المدن الكبيرة، ولا يمكن توفيره في القرى. وتابع: وعن اشتراطات قانونية

وأضاف زاخر فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض البنود فى قانون تقنين الكنائس، مثل استكمال الحماية المدنية، أمر يتعذر تنفيذه في القرى، ولا يمكن أن يتسق مع إمكانيات الكنائس في الأرياف، خاصة أنه يتطلب وجود منظومة إطفاء الحرائق، كما يوجد في المدن الكبيرة، ولا يمكن توفيره في القرى.

وتابع: وعن اشتراطات قانونية وهندسية في القانون، تساءل زاخر: هل هناك شكل تنظيمي وهندسي للبيوت في القرى؟.. وأردف، أنه لا يوجد نظام محدد لبناء البيوت في القرى، ومن ثم لا يجوز إلزام الكنائس بنظام هندسي أو معمارى محدد.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل صدور قانون بناء وترميم الكنائس فى العام 2016، كان قانون الخط الهمايونى الذى وضعته الدولة العثمانية هو ما يحكم عملية بناء الكنائس فى مصر، وكان الأمر يتطلب موافقات معقدة لبناء كنيسة جديدة، إلا أن القانون حل كل هذه العقبات، وجعل الموافقة على بناء الكنيسة يخضع لموافقة المحافظ فقط.

وقبل يومين أعلنت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، فحص ودراسة 5404 حالة لكنائس ومبانٍ خدمية فى جميع المحافظات، وأنها انتهت بالفعل من توفيق أوضاع 508 كنائس ومبني، بنهاية نوفمبر الماضى، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات لوزير التنمية المحلية والمحافظين بسرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للمنشآت المطلوب توفيق أوضاعها من خلال اللجان الفرعية المشكلة بكل محافظة، للانتهاء من توفيق أوضاع جميع دور العبادة المسيحية طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إن هذا القانون خرج إلى النور بعد عدة محاولات كثيرة لعرقلة ظهوره، مؤكدة أنه قبل صدور هذا القانون كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقانون الخط الهمايونى منذ العصر العثماني، الذى ظل متواجدًا لأكثر من 160 عامًا، وأنها كانت تخضع للأهواء ووجود قانون ينظم عملية البناء والترميم أمر جيد جداً.

وأضافت ناشد، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فى الماضى عملية ترميم الكنائس لأتفه الأسباب كانت تحتاج إلى موافقات لا تنتهي، وخروج قانون تقنين الكنائس إلى النور فى عهد البرلمان الحالي يعد إنجازًا بكل المقايس.

وتابعت: لا يمكن الجزم بأن بناء القانون رائع للغاية، وحقق كل ما نصبو إليه، وأنه عالج جميع المشاكل، إنما حرك المياه الراكضة، وإنما هو نبتة وأساس يمكن البناء عليه وتعديله، لأن التطبيق العملي للقانون سوف يظهر بعض السلبيات يمكن تعديلها مثله مثل أى قانون آخر.

وطالبت ناشد، جميع منتقدي القانون أن يتواصلوا مع أعضاء مجلس النواب، ويحددوا نقاط الخلل، فى القانون، من أجل إجراء التعديل اللازم، لأنه ليس قرآنًا، ولا إنجيلًا غيرقابل للتعديل،مشيرة إلى أنه منذ أن تم تشكيل لجنة تقنين الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويتم الإعلان عن تقنين أوضاع مجموعة من الكنائس، صحيح أنه ليس بالعدد الكبير لكنه مقبول.

وأكدت ناشد، أن ملف الكنائس فى الماضى، كان ملفًا أمنيًا من الدرجة الأولى، ولا تتم الموافقة على بناء كنيسة إلا من خلال الجهات الأمنية، وتبدأ رحلة لا يعلم أحد نهايتهاً، أما القانون الحالي فقط الموافقة على بناء الكنيسة في يد المحافظ خلال 60 يوما من تقديم الطلب إلى المحافظ، وإن لم يتم الرد على الطلب بالقبول أو الرفض خلال هذه المدة يعتبر عدم الرد موافقة.

وشددت ناشد، وجود عدد كبير من المحافظين والمختصين لا يعلمون تفاصيل قانون تقنين الكنائس، وأنه ليس له لائحة تنفيذية، وسيطبق بذاته، وأنه أصبح واجب النفاذ منذ أن تم نشره بالجريدة الرسمية.





بينما أكد المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، أن قانون تقنين الكنائس الحالي ينهى أوضاعًا خاطئة كانت قائمة منذ 160 عامًا، مضيفًا: اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء من أعمالها من خلال تقنين أوضاع الكثير من الكنائس، ولن يتم غلق أي كنيسة من ضمن قانون تقنين الكنائس.

وأضاف حليم، بعد نهاية الحصر التي تمت للكنائس في 26 سبتمبر 2017، تبين أنها أكثر من 5 آلاف كنيسة ودار خدمة يتم تقنينها على مستوى الجمهورية بدأت اللجنة في جمع المستندات الملكية والتقارير الهندسية عن الحالة الإنشائية، ثم يتم تشكيل لجان إلى كل محافظة حتى تقوم بمعاينة مباني الخدمة والكنائس، واصفًا إياه بأنه عمل شاق، ويأخذ مجهودا كبيرا في مسألة تقنين الكنائس.

وتابع: يقدر عدد الكنائس غير المرخصة فى مصر بـ5 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمى للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، وألفا كنيسة موزعة على باقى الطوائف.

حديث البعض عن أن قانون تقنين الكنائس قانون معيب، ويحتاج إلى بعض التعديلات عليه أمر غير منطقي وغير مقبول "كلام جدلي ملوش أساس من الصحة"، لأن بناء الكنائس فى إطار وضوابط قانونية، حسب ما قاله المحامي والناشط القبطي ممدوح رمزي.

وأضاف رمزي فى حديثه لـ"التحرير"، القانون منطقي، وأنصف الكنائس، وقنن أوضاع الكنائس غير المرخصة، والكنائس الجديدة، وحدد مجموعة من الشروط لحصول الكنيسة على الترخيص، كما أنه سيساهم فى منع بناء الكنائس من وراء الدولة أو فى الخفاء.

وتابع: الملاحظة الوحيدة على القانون هي اشتراطه عددا معينا لإنشاء الكنائس، وهو أمر غير مقبول، ويجب أن يتم إزالته، لأن الأقباط يحملون موتاهم لأكثر من 20 كيلو من أجل الصلاة عليهم بالكنيسة، حيث نص على أن 50 أسرة تكفي لإنشاء كنيسة، وهذا يتنافي مع الدستور المصرى وحرية العقيدة، اليهود فى مصر عددهم قليل جدا ولهم معبد فى مصر فلماذا لم يتم تطبيق هذا الشرط عليهم؟