انت الان تتابع صحف السعودية: «قمة الرياض» تتمسك بالبيت الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف كشفت أن الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم ممثلين عن نقابات العمال واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين.. بحثاً عن تسوية لأزمة الاحتجاجات

تصدرت القمة الخليجية التي شهدتها السعودية أمس، عناوين صحف المملكة الصادرة اليوم الإثنين، كما استعرضت الصحف آخر تطورات المشاورات اليمنية في السويد. تحت عنوان "قمة الرياض" تتمسك بالبيت الخليجي، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن القمة التي التأمت في الرياض أمس، أكدت تمسك الدول الأعضاء بالبيت الخليجي، حيث شدد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ترأس الاجتماع، على أن منطقة الخليج تمر بتحديات وتهديدات، فيما لا تزال "القوى المتطرفة والإرهابية تهدد أمننا الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياساته العدائية".

وقال الملك سلمان إن "هذا يتطلب منا جميعاً الحفاظ على مكتسبات دولنا، والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". وأوضحت صحيفة "الحياة" أن خادم الحرمين أكد حرصه على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه هذا الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء لمواطنيه، داعيا

وقال الملك سلمان إن "هذا يتطلب منا جميعاً الحفاظ على مكتسبات دولنا، والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأوضحت صحيفة "الحياة" أن خادم الحرمين أكد حرصه على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه هذا الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء لمواطنيه، داعيا الدول الأعضاء في المجلس إلى الوقوف صفاً واحداً ضد إيران. وناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته في اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني من الاستفزازات الإسرائيلية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لا تزال مركزية.

وتحت عنوان "الجبير: لا تنازل عن شروطنا تجاه قطر"، تناولت صحيفة "الجزيرة" تأكيد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني بأن نتائج قمة قادة مجلس التعاون الخليجي كانت ناجحة والحرص على وحدة المجلس. وحول الخلاف مع قطر أوضح الجبير أن الحل هو داخل البيت الخليجي "تركيبة مجتمعاتنا والبيئة التي نعيشها.. والاقتصاد الذي نحن قائمون عليه والموارد الطبيعية هي هدفنا المشترك، فيه بعض الاختلاف في الأداء بين دول الخليج التي قد تختلف إلى حد ما مقبولة بيننا وتعالج بحكمة وبشكل عام اتجاهاتنا واحدة على مدى تأسيس المجلس، وكان صفا واحدا وكلما تحرك المجلس في أي اتجاه كانت فعالية أكثر، سواء في التفاوض مع اقتصاديات أو كيانات كبيرة في مجال التجارة أو الضرائب أو المواقف السياسية". وتحت عنوان "اعتقالات حوثية بصنعاء تنسف مصداقية المشاورات"، أوضحت صحيفة "الوطن" أن مصدرا من صنعاء كشف أن الانقلابيين الحوثيين منذ اللحظات الأولى لمشاركتهم في مشاورات السويد ومغادرة وفدهم صنعاء، قاموا بعمليات خطف واسعة، شملت عشرات الأساتذة الجامعيين والنشطاء والمواطنين في مواقع سيطرتهم بمختلف المحافظات، مؤكدا أن هذه العمليات تثبت كذب وتدليس هذه الجماعة حول نواياهم وادعاءاتهم الباطلة نحو السلام الذي يتشدقون به، في وقت تعالت الأصوات الداعية إلى تعليق المشاورات لحين التزام الحوثيين بالاتفاقات.

فيما أشارت "الشرق الأوسط" أن المشاورات اليمنية المنعقدة بقصر "يوهانسبرج" في شمال العاصمة السويدية استوكهولم أمس، اتسمت بنوع من الإيجابية، إذ سجل عقد أول اجتماع "تقني" بين الفريق الحكومي والفريق الممثل للحوثيين في ملف "الأسرى والمحتجزين". وبحث الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالجهات التي ستقوم بنقل الأسرى والمواقع المحتملة للتسليم، بحضور وفد الصليب الأحمر وفريق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وحول تطورات الأوضاع في فرنسا وتحت عنوان "الحكومة الفرنسية لا ترى حلولاً "بعصا سحرية"، أوضحت "الحياة" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي اليوم ممثلين عن نقابات العمال واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين، بحثاً عن تسوية لأزمة احتجاجات حركة "السترات الصفر"، بعد يوم آخر السبت من شغب وعنف ونهب وتخريب في البلاد. وعشية إلقاء ماكرون خطاباً موجهاً إلى مواطنيه، لـ"احتواء التحرك" في الشارع، حذرت الحكومة من أن لا حلول للمشكلات "بعصا سحرية"، متحدثة عن ثلاث أزمات، تطاول الجانب "الاجتماعي" و"الديمقراطية" و"أزمة أمّة" في مواجهة "انقسامات ضخمة". وطالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا.

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