انت الان تتابع إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٢ ص

أرشيفية

أُصيب شخصان بكدمات وسحجات بالجسم؛ إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبريي أكتوبر و15 مايو، مما تسبب في تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مروري ووجود مصابين، وكشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين تسبب في الحادث. بدوره، وجه مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بانتشار الخدمات بمحيط مكان الحادث، والعمل على سحب الكثافات.

في سياق متصل، شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مكبرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، استهدفت رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، وتوقيع الكشف الطبي على السائقين وضبط كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة، خاصة قائدي