انت الان تتابع تصادم سيارتين بصلاح سالم وانقلاب مقطورة بالشيخ زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢١ ص

كثافات مرورية مرتفعة شهدها محور صلاح سالم بمحيط استاد الدفاع الجوي، اليوم الإثنين؛ إثر تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقله إلى أقرب مستشفى بواسطة إسعاف الطريق، وإيداع الجثة بالمشرحة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات خلال الذروة الصباحية. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة إخطارا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم، بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب، ووجه مدير مرور القاهرة بسرعة سحب الكثافات.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة الحي السابع بمدينة الشيخ زايد، انقلاب سيارة نقل، مما أسفر عن إصابة قائدها، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود